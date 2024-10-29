Компенсация за свою долю имущества от других собственников облагается НДФЛ

Если собственность на имущество – долевая и выделить долю в натуре нельзя, один участник долевой собственности может выплатить другому компенсацию. Такая выплата облагается НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-04-05/65836.

По нормам ГК выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. А если доля мизерная — то и без согласия.

Пример Петров и Иванова получили по наследству один автомобиль. Петров может выплатить компенсацию Ивановой за ее долю. В итоге Петров станет единоличным собственником авто, а Иванова заплатит НДФЛ.

При определении базы по НДФЛ учитываются все доходы физлица, и данная компенсация – не исключение.

Таким образом, с этой выплаты надо заплатить НДФЛ.