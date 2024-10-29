Компенсация за свою долю имущества от других собственников облагается НДФЛ

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.07.2024 № 03-04-05/65836.
По нормам ГК выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. А если доля мизерная — то и без согласия.
Пример
Петров и Иванова получили по наследству один автомобиль. Петров может выплатить компенсацию Ивановой за ее долю. В итоге Петров станет единоличным собственником авто, а Иванова заплатит НДФЛ.
При определении базы по НДФЛ учитываются все доходы физлица, и данная компенсация – не исключение.
Таким образом, с этой выплаты надо заплатить НДФЛ.
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