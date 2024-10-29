✅ ФНС признала, что покупатель должен восстанавливать НДС с предоплаты без оглядки на продавца

Если покупатель заявляет к вычету НДС с перечисленной продавцу предоплаты, то НДС восстанавливается в том квартале, когда получены товары и наступило право на вычет по этой покупке.

При этом возникают случаи, когда продавец отгрузил товары в одном налоговом периоде, а покупатель принял их на учет в другом. Обязанность последнего восстановить НДС возникает в периоде принятия на учет и не зависит от времени отгрузки товара.

Об этом сообщает ФНС на своем сайте.

Пример В I квартале покупатель перечислил предоплату в счет предстоящей поставки товаров и принял к вычету НДС, предъявленный продавцом по этой сумме (по счету-фактуре № 1А). Товары были отгружены во II квартале (счет-фактура № 2), а приняты на учет покупателем – в III квартале. Покупатель может восстановить НДС по счету-фактуре № 1А в III квартале.

Вместе с тем если покупатель получил первичные документы и счета-фактуры несвоевременно (после сдачи декларации по НДС), то это не является основанием для невосстановления налога, предупреждает ФНС.

Например, отгрузка товаров и принятие их на учет в марте, а получение счетов в июне не является поводом для неисполнения обязанности по восстановлению НДС в период отгрузки.

Напомним, ранее Минфин неоднократно утверждал, что покупатель должен тогда восстановить НДС, когда его взял на вычет продавец.

Но недавно мнение поменялось и Минфин признал, что покупатель и поставщик не обязаны синхронизировать восстановление и вычет НДС по авансам (письма от 04.07.2024 № 03-07-11/62340, от 29.02.2024 № 03-07-11/18515).

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