😰 Отчитались? Пора начинать работу над ошибками

Отчетный период — время большого стресса, особенно если у вас есть пробелы в знаниях, и вам то и дело приходилось что-то гуглить, рыться в документах, чтобы вспомнить что к чему и сдать все в срок. Чтобы не переживать такой же кошмар под Новый год, лучше проанализировать ошибки и приступить к их исправлению уже сейчас.

Как прошел отчетный период? Надеемся, что вы справились на отлично. Ни о чем не забыли, заполнили все формы без помарок и сдали их в срок. Если же ситуация выглядела менее радужно — в последний момент выяснилось, что потерялись какие-то бумаги, поехали строки, и все пришлось срочно переделывать, то надо разобраться в причине и понять, что пошло не так.

Картина удручающая, но это тоже опыт, который говорит о том, что к концу года надо подготовиться получше — заполнить пробелы в знаниях и повысить квалификацию вы сможете в «Клерке».

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