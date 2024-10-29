Налоговикам хотят дать право приостанавливать взыскание налоговой задолженности

Власти в лице Минфина намерены уменьшить риск необоснованных посягательств государства на имущество граждан в рамках налоговых правоотношений.

Об этом заявлено в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденных Минфином.

В документе сказано, что предполагается рассмотрение возможности по решению налогового органа приостанавливать процедуру взыскания задолженности с физлиц, не являющихся ИП, в случае подачи им жалобы на акт налогового органа, ставший основанием возникновения взыскиваемой задолженности.

Ранее мы писали, что ряд налоговых штрафов Минфин планирует заменить на предупреждения.