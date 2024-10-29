При назначении пенсии Соцфонд учитывает стаж работы в странах ЕАЭС

Государства ЕАЭС должны предоставить специальные формуляры, чтобы подтвердить стаж работы пенсионера в период с 13 марта 1992 до 1 января 2021 года.

Социальный фонд предупреждает, что при назначении пенсий нужно обязательно подтвердить стаж работы в странах ЕАЭС за период с 13 марта 1992 до 1 января 2021 года.

Для подтверждения государство – участник Соглашения ЕАЭС направляет другой стране соответствующий формуляр. Если информация представлена некорректно, СФР не сможет принять и использовать такое подтверждение и засчитать трудовой стаж для расчета пенсии.

Важно, что к рассмотрению не принимают справки и документы, которые предоставил сам пенсионер.

Об этом сказано на сайте Социального фонда.

С 1 января 2021 года между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией действует соглашение о назначении пенсии с учетом работы в странах ЕАЭС. С этого момента дополнительно подтверждать стаж не требуется.

Согласно договору, Россия гарантирует выплату пенсий и доплат к ним за переделы РФ. При определении права на выплаты учитывают стаж работы на территории любой из стран ЕАЭС.