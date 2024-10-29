За организацию незаконной миграции грозит 15 лет лишения свободы

Депутаты в окончательном чтении приняли решение ужесточить ответственность за преступления, связанные с мигрантами.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о лишении свободы за организацию незаконной миграции на срок до 15 лет.

Если такое преступление совершено организованной группой, то оно будет относиться к особо тяжким. Нарушителям грозит срок от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф от 3 до 5 млн рублей.

Пока что ст. 322.1 УК предусматривает наказание за организацию нелегальной миграции до пяти лет заключения и штраф 500 тыс. рублей.

За фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев и лиц без гражданства, а также за изготовление и оборот поддельных документов предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет.

Также отягчающим обстоятельством будут считать правонарушения, совершенные нелегальными мигрантами.

В 2023 году из 879 осужденных за незаконную миграцию реальные сроки получили 166 человек. Число таких преступлений за год выросло в 2,8 раза.

В 2024 году сотрудники правоохранительных органов выявили 4,6 тыс. фактов подделки документов у мигрантов. Это на 16,5% больше, чем в 2023 году.