Работодатели заплатят до 100 тысяч рублей за отказ в трудоустройстве инвалида

Штрафы для компаний и ИП за отказ в приеме на работу инвалидов вырастут с 10 до 100 тысяч рублей.

Госдума в окончательном чтении приняла депутатский закон о повышении штрафов до 100 тыс. рублей за отказ в приеме инвалида на работу.

В первой версии законопроекта за отказ в трудоустройстве инвалидов депутаты планировали штрафовать должностных лиц от 20 до 30 тыс. рублей, а юридических — от 50 до 100 тыс. рублей.

Ко второму чтению добавили поправку, по которой наказание также будет распространяться на предпринимателей и составит от 30 до 50 тыс. рублей. В окончательной версии проекта для них будут действовать штрафы, как и для компаний — до 100 тыс. рублей.

Пока что за неисполнение обязанности по созданию рабочих мест для инвалидов работодатели платят от 5 до 10 тыс. рублей. Наказание также действует для тех, кто отказывает инвалидам в приеме на работу в рамках установленной квоты.