Закон о налоговой реформе-2025 не устанавливает новых правил доказывания в налоговых спорах дробления бизнеса

Использование в ст. 6 Закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ (о налоговой реформе-2025) понятия «единая предпринимательская деятельность» не свидетельствует о применении нового подхода к определению признаков дробления бизнеса налоговыми органами.

Об этом сказано в Рекомендациях по применению налоговой амнистии дробления бизнеса, изложенных в письме ФНС от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@.

Под единой предпринимательской деятельностью для целей ст. 6 закона № 176-ФЗ понимается деятельность как единого хозяйствующего субъекта нескольких формально самостоятельных лиц (организаций, ИП), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами.

Особо отмечено, что закон № 176-ФЗ не устанавливает новых правил, касающихся стандарта доказывания в налоговых спорах фактов дробления бизнеса.

Пример 1

Суды признали ведение единой предпринимательской деятельности в ситуации, когда общая торговая площадь по адресам ведения деятельности распределялась между взаимозависимыми лицами путем заключения договоров аренды и субаренды. При этом спорные помещения при предоставлении услуг общепита фактически не разграничивались для создания самостоятельных торговых помещений (дело № А53-5300/2016).

Пример 2

Путем распределения доходов от оказания услуг между взаимозависимыми лицами (шиномонтаж и хранение сезонных шин) общество создало искусственную ситуацию, при которой видимость действий учрежденных контролирующим лицом общества юрлиц с УСН «доходы» прикрывала фактическую деятельность одного хозяйствующего субъекта, позволившую получить обществу налоговую выгоду, выраженную в занижении налогооблагаемой базы по НДС и налогу на прибыль (дело № А40-9440/2018).