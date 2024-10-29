👆 Какие налоговые штрафы Минфин заменит на предупреждение: мнение эксперта

Сегодня мы сообщали, что ряд налоговых штрафов Минфин планирует заменить на предупреждения.

Об этом прямо сказано в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, утвержденных Минфином. Подробнее в новости.

Планы Минфина специально для «Клерка» комментирует Карина Кочисова, управляющий партнер Prof Consult Garant:

«Замена штрафа на предупреждение — это один из способов смягчить ответственность. Мера направлена на снижение налоговой нагрузки налогоплательщиков. Но я считаю, что, как и во всем, здесь нельзя переусердствовать.

На данный момент нет четкого понимания, по каким статьям будет смягчение. Предположу, что оно касается тех статей, для которых предусмотрен штраф как наиболее строгое наказание. А также послабление распространится на статьи, по которым налогоплательщик может исправиться. То есть нет злостного умысла, не оказывает критического влияния на объем уплачиваемых им налогов.

Как вывод, замена штрафа на предупреждение возможна, когда имеют место следующие условия:

нарушение совершено впервые;

нет злостного умысла;

причиненный вред крайне мал, не представляет опасности и имеет разовый, кратковременный характер.

Например — нарушение, которое лицо незамедлительно устранило.

Штраф точно нельзя заменить на предупреждение, если есть злостный умысел, прослеживается негативная тенденция. Например, компания намеренно ведет серую бухгалтерию, скрывает финансовые операции с контрагентами, тем самым, уклоняясь от налогов.

Такая опция, скорее всего, будет доступна только для не тяжелых случаев: невовремя сданные отчетности, по ошибке проставленные недостоверные данные (например, некорректный адрес и т. д.)».