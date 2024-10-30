Ипотечникам разрешат не платить налог с материальной выгоды

Заемщики, которые оформили кредит на покупку жилья до конца 2024 года, смогут не платить налог от экономии на процентах.

Владимир Путин подписал закон об отмене НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах по жилищным кредитам. Важное условие — ипотека должна быть оформлена до конца 2024 года.

Льгота будет действовать на строительство или покупку дома, квартиры, комнаты или доли, а также земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Чтобы не платить НДФЛ с материальной выгоды, в налоговой нужно подтвердить право на имущественный вычет по жилью.

Сейчас материальная выгода облагается по ставке 35%. Она возникает, когда заемщик оформил беспроцентный кредит или выплачивает небольшие проценты за пользование средствами.

Если сумма фактических процентов меньше двух третей ключевой ставки ЦБ, то это будет считаться экономией на процентах.

Материальная выгода с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 не облагалась налогом, но в 2024 году эта норма перестала действовать. Теперь ее снова вернут.