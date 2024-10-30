В России стало больше семей, которым не хватает денег

Во втором квартале 2024 года число семей, которым не хватает средств на удовлетворение всех потребностей, достигло исторического максимума.
Доля таких россиян за квартал выросла с 3,9% до 4,9%. Этот показатель стал максимальным с первого квартала 2016 года. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.
До 37,4% выросло число семей, которым хватает денег на все, кроме квартиры, дачи и машины. За год показатель прибавил 0,3 процентных пункта.
Не могут себе позволить товары длительного пользования 47,6% семей. Число тех, кому денег хватает только на еду, но трудно оплачивать ЖКХ, покупать одежду и обувь, сократилось с 10,8% до 10%. Это стало минимальным значением с 2016 года.
Также в стране не осталось семей, у которых нет средств на еду.
Во втором квартале реальные доходы россиян в годовом выражении выросли на 9,6%.
Комментарии2
ну вот (правильно ли я прочитала??) что все не так плохо:
часть населения) живет, скажем так, не комфортно: 47,6% едят, "но не могут позволить товары длительного пользования" и 10% только на еду =57,6%
остальные шикуют: 37,4% все есть, кроме "могут позволить себе квартиру, машину, дачу" и 5% небожители = 42,4%
Мне кажется, что если человеку хватает денег только на повседневные нужды, это явно не про шиковать. Это просто чуть больше, чем выживать. И ладно квартира, но какую-никакую машину себе позволить-это тоже не про шик