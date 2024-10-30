В России стало больше семей, которым не хватает денег

Всем семьям хватает денег на еду, но больше 37% россиян не могут себе позволить квартиру, машину и дачу.

Во втором квартале 2024 года число семей, которым не хватает средств на удовлетворение всех потребностей, достигло исторического максимума.

Доля таких россиян за квартал выросла с 3,9% до 4,9%. Этот показатель стал максимальным с первого квартала 2016 года. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

До 37,4% выросло число семей, которым хватает денег на все, кроме квартиры, дачи и машины. За год показатель прибавил 0,3 процентных пункта.

Не могут себе позволить товары длительного пользования 47,6% семей. Число тех, кому денег хватает только на еду, но трудно оплачивать ЖКХ, покупать одежду и обувь, сократилось с 10,8% до 10%. Это стало минимальным значением с 2016 года.

Также в стране не осталось семей, у которых нет средств на еду.

Во втором квартале реальные доходы россиян в годовом выражении выросли на 9,6%.