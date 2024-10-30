Производителей и продавцов табака ждут новые штрафы

За несоблюдение требований, которые не относятся к лицензионным, компании заплатят до 150 тысяч рублей.

Депутаты во главе с председателем думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным внесли в Госдуму законопроект, который установит новые штраф для производителей и продавцов табака.

Сейчас требования к производству и обороту никотинсодержащей продукции не относятся к лицензионным, поэтому в КоАП нет административной ответственности за их нарушение. Например, к таким нарушениям относятся: непередача информации в систему мониторинга, отсутствие паспорта оборудования, несоблюдение требование по хранению и поставке сырья.

«В целях устранения законодательного пробела законопроектом предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение указанных требований в сфере производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта за такие нарушения предлагают штрафовать ИП от 20 до 30 тыс. рублей, а юридических лиц — от 100 до 150 тыс. рублей. Также будет конфискована продукция, оборудование, сырье и полуфабрикаты.