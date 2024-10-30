Что изменится в УСН по новому закону, дополняющему налоговую реформу-2025

В частности, по УСН поправки такие:
Упрощенцев, освобожденных от НДС, освободили и от счетов-фактур.
В состав расходов при УСН нельзя будет включать туристический налог.
При переезде компании или ИП в новый регион с пониженной ставкой по УСН надо будет 3 года платить налог по ставке из прошлого региона.
В лимит дохода для перехода на УСН и сохранения права на нее надо будет в том числе включать доходы от АУСН.
Индексации лимита по УСН в 2024 году не будет, а коэффициент на 2025 год – 1 (единица).
При переходе с УСН «доходы» и «доходы минус расходы» на уплату НДС можно будет принять к вычету входящий НДС по остаткам товаров и ОС, которые не были введены в эксплуатацию.
Утрата права на УСН будет идти с 1-го числа месяца превышения лимита, а не с начала квартала, как было раньше.
Эти изменения мы разбирали тут.
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