Бизнес получит больше льгот при проведении научных исследований

Компании смогут уменьшать базу по налогу на прибыль, если у них были расходы на проведение исследований и разработок. Коэффициент увеличили с 1,5 до 2.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, по которому будет введен новый коэффициент для уменьшения базы по налогу на прибыль. Это касается предприятий, которые тратят средства на проведение исследований и опытно-конструкторских работ.

Такие расходы отнесены к категории прочих и исключаются из базы расчета налога на прибыль.

«До сих пор увеличивающий их коэффициент был равен 1,5, теперь он будет равен 2. Таким образом, налоговые платежи организаций и предприятий снизятся, что позволит им выделять больше средств на проведение исследований», — сказано на сайте кабмина.

Сейчас получить льготу можно при проведении нескольких сотен работ по 10 направлениям. Например, таким как, «Индустрия наносистем», «Информационно-телекоммуникационные системы», «Транспортные и космические системы», «Малотоннажная и среднетоннажная химия».