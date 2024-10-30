Иностранцам будут давать льготные кредиты на покупку российской хай-тек продукции

Чтобы поддержать экспортеров, власти разрешат иностранцам брать льготный кредит на покупку отечественной высокотехнологичной продукции.

Президент Владимир Путин поручил правительству и другим ответственным лицам создать механизм льготного кредитования для иностранных компаний, которые хотят прибрести российскую высокотехнологичную продукцию. Такая мера поддержит экспорт и развитие хай-тек индустрии.

Программа продлится с 2025 по 2030 год, сказано на сайте Кремля.

Льготные кредиты иностранцам будут предоставлять на срок более трех лет, процентная ставка субсидируется на весь период действия договора.

Также поставщики окажут сервисное и гарантийное обслуживание своей продукции за рубежом. В том числе будут поставлять необходимые компоненты.