На какие налоги не распространяется амнистия по дроблению: таблица

Причем эти обязательные платежи в бюджет могут быть напрямую связаны с дроблением бизнеса. Но под амнистию все-таки не попадают.
Вид налога
Связь с дроблением
НДФЛ и страховые взносы, доначисленные в связи с занижением или сокрытием зарплаты
Не связаны с дроблением бизнеса
Налог на прибыль, доначисленный участникам схемы дробления, применяющим ОСНО (НДФЛ, доначисленный ИП)
Налоги на спецрежимах УСН и ЕСХН, доначисленные участникам схемы дробления, применяющим эти режимы, в связи с занижением или сокрытием выручки, доходов
Не связаны с дроблением
Страховые взносы
Дробление в целях получения лицами статуса субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для применения пониженного тарифа взносов
НДС в связи с применением льгот в общепите
Дробление в целях освобождения от НДС услуг общепита, не превышающих по выручке 2 млрд рублей в год
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Дробление с целью занижения себестоимости полезного ископаемого.
Это следует из п. 8 Рекомендаций ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).
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