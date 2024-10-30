На какие налоги не распространяется амнистия по дроблению: таблица

Амнистия не распространяется на ряд налогов и страховых взносов.

Причем эти обязательные платежи в бюджет могут быть напрямую связаны с дроблением бизнеса. Но под амнистию все-таки не попадают.

Вид налога Связь с дроблением НДФЛ и страховые взносы, доначисленные в связи с занижением или сокрытием зарплаты Не связаны с дроблением бизнеса Налог на прибыль, доначисленный участникам схемы дробления, применяющим ОСНО (НДФЛ, доначисленный ИП) Налоги на спецрежимах УСН и ЕСХН, доначисленные участникам схемы дробления, применяющим эти режимы, в связи с занижением или сокрытием выручки, доходов Не связаны с дроблением Страховые взносы Дробление в целях получения лицами статуса субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для применения пониженного тарифа взносов НДС в связи с применением льгот в общепите Дробление в целях освобождения от НДС услуг общепита, не превышающих по выручке 2 млрд рублей в год Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) Дробление с целью занижения себестоимости полезного ископаемого.

Это следует из п. 8 Рекомендаций ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).