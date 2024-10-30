Дробление бизнеса

На какие налоги не распространяется амнистия по дроблению: таблица

Амнистия не распространяется на ряд налогов и страховых взносов.

Причем эти обязательные платежи в бюджет могут быть напрямую связаны с дроблением бизнеса. Но под амнистию все-таки не попадают.

Вид налога

Связь с дроблением

НДФЛ и страховые взносы, доначисленные в связи с занижением или сокрытием зарплаты

Не связаны с дроблением бизнеса

Налог на прибыль, доначисленный участникам схемы дробления, применяющим ОСНО (НДФЛ, доначисленный ИП)

Налоги на спецрежимах УСН и ЕСХН, доначисленные участникам схемы дробления, применяющим эти режимы, в связи с занижением или сокрытием выручки, доходов

Не связаны с дроблением

Страховые взносы

Дробление в целях получения лицами статуса субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) для применения пониженного тарифа взносов

НДС в связи с применением льгот в общепите

Дробление в целях освобождения от НДС услуг общепита, не превышающих по выручке 2 млрд рублей в год

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)

Дробление с целью занижения себестоимости полезного ископаемого.

Это следует из п. 8 Рекомендаций ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).

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