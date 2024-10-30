Потеряв право на УСН в 2024 году, туда снова можно вернуться в 2025 году

Лимиты для применения УСН и перехода на УСН в 2024 и 2025 годах разные. И в 2025 году разрешили снова переходить на УСН, если право на этот спецрежим было утрачено в 2024 году.

Напомним, в 2024 году лимит дохода для УСН – 265,8 млн рублей.

Лимит дохода за 9 месяцев 2024 года для перехода на УСН в 2025 году – 337,5 млн рублей.

Пример Выручка компании на УСН за 9 месяцев 2024 года составила 250 млн рублей. В 4 квартале 2024 года доход составил уже 270 млн. Это больше, чем 265,8 млн, поэтому с 01.10.2024 компания теряет право на УСН и переходит на ОСНО. Но так как доход за 9 месяцев 2024 год (250 млн) был меньше, чем новый лимит (337,5 млн руб.), компания может перейти на УСН с 2025 года.

Лимит дохода для сохранения права на УСН в 2025 году составит 450 млн рублей.