Потеряв право на УСН в 2024 году, туда снова можно вернуться в 2025 году

Напомним, в 2024 году лимит дохода для УСН – 265,8 млн рублей.
Лимит дохода за 9 месяцев 2024 года для перехода на УСН в 2025 году – 337,5 млн рублей.
Пример
Выручка компании на УСН за 9 месяцев 2024 года составила 250 млн рублей. В 4 квартале 2024 года доход составил уже 270 млн. Это больше, чем 265,8 млн, поэтому с 01.10.2024 компания теряет право на УСН и переходит на ОСНО.
Но так как доход за 9 месяцев 2024 год (250 млн) был меньше, чем новый лимит (337,5 млн руб.), компания может перейти на УСН с 2025 года.
Лимит дохода для сохранения права на УСН в 2025 году составит 450 млн рублей.
Чтобы перешли и работали на УСН в 2025 году без стресса, мы подробно разобрали все нововведения в курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН». Вы научитесь рассчитывать налоги и составлять отчетность, сможете избежать частых ошибок и защитить бизнес во время проверок ФНС. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО. Сейчас курс стоит 7 400 рублей вместо
28 600 рублей. Старт потока 1 ноября. Скорее записывайтесь!
Начать дискуссию