Путин: «российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат»

Он отметил, что заработных платы в целом по стране растут, причем темпами, превышающими инфляцию. В июле этого года реальная зарплата – то есть за вычетом инфляции – оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1 процента.

«Что хотел бы особо отметить: важно, чтобы положение работников на рынке труда продолжало улучшаться. Имею в виду условия работы специалистов, условия их труда и, конечно, повышение их доходов. Они должны находиться в поле нашего зрения постоянно, они должны расти именно опережающими темпами – выше роста цен. Повторю: российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат, в этом ключ к повышению эффективности производств, к модернизации предприятий и компаний, глубокому обновлению отраслей на современной технологической базе, к созданию качественных рабочих мест», — сказал глава государства.

Он добавил, что сказанное в полной мере относится и к корпоративному сектору, и к бюджетной сфере.

Президент напомнил, что с 2025 года должно начаться внедрение новой модели оплаты труда бюджетников, включая работников здравоохранения, образования, науки и культуры.

Сначала ее отработают в рамках пилотных проектов в регионах, а затем — перед Правительством стоит «сложная и финансовоемкая задача» – с 2027 года перевести оплату труда всех сотрудников бюджетной сферы на так называемые отраслевые системы, задача которых не только добиться роста доходов специалистов.

Путин подчеркнул, что принципиально важно устранить разрыв в их зарплатах, которые сейчас заметно отличаются от региона к региону, даже в соседних регионах, «что совершенно несправедливо».