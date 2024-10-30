Продлен срок действия пониженных тарифов страховых взносов на выплаты членам экипажей судов

Владимир Путин подписал федеральные законы от 29.10.2024 № 363-ФЗ с изменениями в ст. 427 НК и № 368-ФЗ с изменениями в ст. 33.4 ФЗ об обязательном пенсионном страховании в РФ.

Первый закон продлевает до конца 2037 года срок применения единого пониженного тарифа взносов в отношении выплат и иных вознаграждений членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (кроме судов, используемых для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа в морских портах РФ).

Пониженных тариф составляет 0,0 процента.

Второй закон в целях поддержки российского судоходства и судостроения продлил тоже до конца 2037 года срок применения доли единого пониженного тарифа взносов, приходящейся на обязательное пенсионное страхование (0,0%), в отношении выплат и иных вознаграждений членам экипажей таких судов.

Ранее мы сообщали, что для малого бизнеса вырастут страховые взносы в 2025 году.