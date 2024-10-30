Пользователей Госуслуг просят поменять почту gmail

Чтобы не было проблем с подтверждением доступа к учетной записи на Госуслугах, пользователей попросили поменять почтовый ящик с gmail на «любой другой».

Пользователи портала Госуслуги начали получать сообщения с предложением заменить привязанный почтовый ящик с домена gmail на любой другой.

Это связано с тем, что компания Google ограничила использование СМС-верификации для создания новых аккаунтов.

«Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать. Защитите свою учетную запись», — говорится в рассылке.

С 1 декабря 2023 года начали действовать поправки в законодательство о связи, которые ограничивают возможность регистрации пользователей рунета через иностранные сервисы. Например, с помощью Google или Apple ID.