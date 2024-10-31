Путин подписал закон о дачной амнистии на хозяйственные постройки

Федеральный закон от 29.10.2024 № 370-ФЗ вводит упрощенную процедуру государственной регистрации права собственности на ряд объектов капитального строительства.

В законе, разработанном при участии Росреестра, речь идет о представляющих собой объекты капстроительства хозяйственных постройках:

в отношении которых до 01.01.2013 проведены государственный технический учет и/или техинвентаризация;

они расположены на земельных участках, принадлежащих гражданам на праве собственности либо на праве пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования или аренды (если соответствующий участок находится в государственной или муниципальной собственности).

В общем, речь идет о вспомогательных объектах бытовой недвижимости, созданных до 1 января 2013 года, уточняет Росреестр.

Это сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы, навесы и другие хозяйственные постройки на участках, предназначенных для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.

Теперь внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о таких объектах капестроительства возможно как о ранее учтенных объектах недвижимости на основании технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации.

Установлено, что постоянно проживающим в домах блокированной застройки (когда общая стена с соседями), состоящих из двух домов в одном ряду и возведенных до 14.05.1998, могут в упрощенном порядке предоставить участки из государственной или муниципальной собственности.

Сайт Кремля сообщает, что также предусмотрен специальный порядок внесения в ЕГРН сведений о праве общей долевой собственности на объекты недвижимости, которые в соответствии с законом являются общим имуществом. А именно — без заявления и без указания имен собственников и размеров принадлежащих им долей.

Также закон 370-ФЗ содержит иные изменения, направленные на совершенствование механизма госрегистрации прав на недвижимость.

Закон вступит в силу с 9 ноября 2024 года.