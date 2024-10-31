Образовательная организация на УСН не будет платить НДС в 2025 году

Об этом сообщает Минфин в письме от 08.10.2024 № 03-07-11/97283.
От НДС освобождаются услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческими образовательными организациями при реализации основных и дополнительных образовательных программ, предусмотренных лицензией.
При этом на консультационные услуги, а также услуги по сдаче в аренду помещений эта льгота не действует.
Таким образом, образовательная организация на УСН с доходом менее 60 млн рублей в 2025 году не будет вообще платить НДС в 2025 году.
При доходе выше 60 млн рублей организация будет плательщиком НДС, но не будет платить его за образовательные услуги.
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