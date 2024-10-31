Образовательная организация на УСН не будет платить НДС в 2025 году

Если у организации на УСН доход в 2024 году превысит 60 млн рублей, то с 2025 года она будет плательщиком НДС. Но НДС не будет, если осуществлять операции, освобожденные от НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме от 08.10.2024 № 03-07-11/97283.

От НДС освобождаются услуги в сфере образования, оказываемые некоммерческими образовательными организациями при реализации основных и дополнительных образовательных программ, предусмотренных лицензией.

При этом на консультационные услуги, а также услуги по сдаче в аренду помещений эта льгота не действует.

Таким образом, образовательная организация на УСН с доходом менее 60 млн рублей в 2025 году не будет вообще платить НДС в 2025 году.

При доходе выше 60 млн рублей организация будет плательщиком НДС, но не будет платить его за образовательные услуги.