😱 Страшно низкие цены на «Клерке»

Успейте купить курсы повышения квалификации и профпереподготовки по бухгалтерии на аутсорсе, учету НДС, управленческому учету и применению восьми ФСБУ с выгодой до -83%. Поторопитесь — старт потока уже завтра, 1 ноября!

1 ноября стартует обучение на всех курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Клерка». Поторопитесь, вы еще успеваете купить курсы по жутко низким ценам и приступить к обучению уже завтра!

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Каталог курсов

Вы будете учиться на реальных примерах, чтобы уверенно работать по новым правилам 2024 года и налоговой реформы, которая вступит в силу в 2025 году. После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, которые внесем в ФИС ФРДО.

На новом курсе повышения квалификации вы научитесь рассчитывать НДС, определять налоговую базу по стандартам налоговой реформы-2025 — станете универсальным специалистом, который может работать с компаниями на ОСНО и УСН.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Цена со скидкой 70%: 7 900 рублей вместо 26 000 рублей.

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На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

Поможете руководителю определить слабые места в работе компании, станете его правой рукой — сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

Цена со скидкой 38%: 14 900 рублей вместо 24 200 рублей.

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Преподаватели курса повышения квалификации расскажут, как предпринять первые шаги для перехода на аутсорс. Вы узнаете, как выстроить личный бренд, определить набор услуг и их цены, повысите юридическую грамотность — сможете находить клиентов и выстраивать с ними комфортные рабочие отношения.

Цена со скидкой 78%: 7 400 рублей вместо 32 900 рублей.

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Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой.

На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».

Цена со скидкой 70%: 7 400 рублей вместо 24 400 рублей.

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