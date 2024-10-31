Raiffeisen Bank не хочет уходить из России без компенсации

Генеральный директор австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль заявил, что компания не готова уходить из России по «нулевому сценарию». Банк рассчитывает получить компенсацию за свой бизнес и не готов просто так списать российские активы.
При этом Райффайзенбанк принимает меры по сокращению бизнеса в РФ: не проводит исходящие платежи в валюте, снижает число корпоративных клиентов и сокращает депозиты.
«Мы ввели практически полный запрет на исходящие платежи в иностранной валюте, и наши объемы соответственно упали. Мы все еще работаем с очень небольшим списком клиентов. С теми из них, с кем мы можем вести дела, это крупные, активно работающие на международном уровне клиенты», — сказал Штробль.
RBI считает, что может полностью уйти с российского рынка, когда дочерняя компания выйдет «в нулевой баланс» по активам и пассивам. Для погашения кредитного портфеля банку понадобится еще несколько лет.
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