Получите целый месяц обслуживания в подарок от Айтиком

Вы сможете моментально создавать машиночитаемые доверенности для ведения электронного документооборота, представления отчетности в ФНС и Социальный фонд.

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Машиночитаемые доверенности (МЧД) позволяют сотрудникам действовать от имени компании в цифровой среде и заверять документы своими личными электронными подписями (КЭП).

Сервис Айтиком.Доверенности позволяет формировать единичные МЧД, а также обеспечивать их массовый выпуск для большой компании. В системе сохраняются данные о выпущенных МЧД, доверенности автоматически регистрируются в ФНС. С помощью сервиса руководитель или администратор может в любой момент перевыпустить или отозвать доверенность.

Также на сайте Айтиком можно бесплатно проверить любую МЧД, зарегистрированную в ФНС. Это позволит подтвердить полномочия представителя, уточнить срок действия и статус доверенности.

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