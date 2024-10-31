ВТБ: банк не допускал утечки персональных данных клиентов

Представители ВТБ опровергли информацию о возможной утечке базы данных клиентов в сеть.

Пресс-служба ВТБ опровергла информацию об утечке клиентских данных. Специалисты заявили, что угрозы для финансовой безопасности клиентов нет, а кредитная организация предотвращает любые попытки взлома своих систем.

«Банк ВТБ никаких утечек клиентских данных не фиксировал. Появившаяся на отдельных сомнительных ресурсах очередная "база данных" не является базой данных банка ВТБ. Это скомпилированная из открытых источников и данных сторонних организаций информация от 2022 года», — сказали в банке.

На одном из теневых форумов эксперты компании DLBI обнаружили компилятивную базу с названием «ВТБ-клиенты». В ней содержится информация о 6 млн человек.