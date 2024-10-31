Глава ЦБ: повышение ключевой ставки не разгоняет инфляцию

Бизнес тратит на выплату процентов по кредитам до 5% затрат, остальные средства переплачивает за оборудование и материалы, которые подорожали на фоне инфляции.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина опровергла мнение о том, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию в стране.

Она заявила, что бизнес больше страдает от увеличения затрат, которые возникли как раз на фоне высокой инфляции. Предприятия вынуждены переплачивать за материалы, оборудование и сырье. Анализ 300 тыс. организаций показал, процентные расходы по кредитам составляют до 5%.

«Я назову заблуждением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Это противоречит опыту многих стран и нас, и даже логике», — сказала Эльвира Набиуллина.

Денежно-кредитная политика ЦБ позволит распределять ресурсы в пользу компаний, которые активно используют собственную прибыль и берут меньше кредитов. При этом сложности возникнут у заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

На заседании 25 октября 2024 года регулятор повысил ключевую ставку до 21% годовых.