Если платежки не выгружаются из 1С, проверьте функциональность

Об этом коллеги пишут в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».
Проблема кроется в функциональности. В 1С появилась новая функция – согласование платежей. Если галка на согласование стоит, то файл так просто не выгрузится.
Проверить это можно здесь: «Администрирование» – «Функциональность» – «Банк и касса».
Если там стоит галка, а эта функция вам не нужна, отмените ее и платежки будут выгружаться как раньше.
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