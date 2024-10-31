Если платежки не выгружаются из 1С, проверьте функциональность

После обновления 1С пошли жалобы от бухгалтеров на невозможность выгрузить платежки в файл для загрузки его в интернет-банк.

Об этом коллеги пишут в нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера».

Проблема кроется в функциональности. В 1С появилась новая функция – согласование платежей. Если галка на согласование стоит, то файл так просто не выгрузится.

Проверить это можно здесь: «Администрирование» – «Функциональность» – «Банк и касса».

Если там стоит галка, а эта функция вам не нужна, отмените ее и платежки будут выгружаться как раньше.