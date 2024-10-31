С 2025 года будут введены правила налогообложения при покупке долей в российских ООО по номинальной стоимости

Летом появился федеральный закон от 08 августа 2024 года № 259. В нем много налоговых изменений. Среди прочего появились правила налогообложения доходов в виде материальной выгоды при покупке долей в российских ООО.

Напомним, что в России НДФЛ облагаются доходы в денежной и натуральной форме. А еще НДФЛ облагаются доходы в форме материальной выгоды.

Материальная выгода — это такая форма дохода, которая не связана напрямую с получением каких-то благ и денег. Эта форма дохода связана со сбережением. Речь идет об освобождении человека от расходов, которые обычно приходится нести в некоторых ситуациях. Освобождение от расходов приравнивается к сбережению, а это приравнивается к доходу.

Есть два вида материальной выгоды, которая облагается НДФЛ:

Экономия на процентах. Речь идет про экономию на процентах за пользование заемными деньгами, полученными от организаций или ИП. Считается, что обычно все-таки человек пользуется заемными деньгами за плату. Такая плата называется проценты. А если человек не платит проценты, то у него появляется сбережение, следовательно, доход. Такой доход облагается НДФЛ.

Дешевые покупки. Речь идет про экономию на дешевой покупке товаров, работ, услуг у взаимозависимого лица и про экономию на дешевой покупке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

С 2025 года в закрытый перечень подобных доходов добавляется еще один. Так, доходом человека будет являться материальная выгода, полученная им от приобретения долей участия в уставном капитале ООО. За рыночную стоимость доли будет браться доля в стоимости чистых активов ООО по данным бухгалтерской отчетности за предыдущий год. Это значит, что если получить долю в ООО бесплатно или по цене ниже рыночной, надо будет заплатить налог.

Изначально, такой доход должен был облагаться НДФЛ по прогрессивной шкале от 13 до 22 процентов. Но из-за принятия федерального закона от 29 октября 2024 года № 362 такие доходы будут облагаться по ставка 13/15 процентов. 15 процентов будет после порога в 2,4 млн рублей. Такая ставка применяется для налоговых резидентов РФ.