Отечественные товары будут по-новому продвигать за границей

Владимир Путин поручил кабмину и Российскому экспортному центру (РЭЦ) до конца 2024 года создать и утвердить программу «Сделано в России». Она позволит продвигать товары отечественных производителей за рубежом.
Ключевыми партнерами будут Китай, страны ЕАЭС, а также Турция, Индия, Египет и Узбекистан. Об этом пишут «Известия».
«От российских поставщиков зарубежные партнеры ждут конкурентоспособных поставок рядового промышленного сырья, сложного отраслевого и инфраструктурного оборудования, IT-решений, медикаментов, подвижного состава транспорта и т.д. Эти российские товары будут рады видеть во многих странах, но для этого должна выстроиться новая промышленная база на отечественных технологических решениях», — сказали в РЭЦ.
Кроме этого, успехом пользуются российские продукты в области информационной безопасности, цифровизации взаимодействия государства и бизнеса. Однако больший процент экспорта из РФ все же приходится на первичное сырье, топливно-энергетический комплекс, цветные металлы. Сейчас власти хотят сместить фокус и активно продвигать несырьевые товары.
«Для продвижения товаров, здесь есть масса вариантов. Это могут быть субсидии со стороны Минпромторга, Минэкономразвития, это прежде всего общие экспортно-импортные страховые программы, это содействие со стороны Российского экспортного центра совместно с Минпромторгом и с Минэкономразвитием, это таможенная политика, которая стимулирует рост экспорта через регулирование пошлин либо через регулирование квот», — объяснил кандидат экономических наук Олег Абелев.
За восемь месяцев 2024 года российский экспорт составил 278 млрд долларов. Показатель почти не отличается от результатов 2023 года.
Комментарии2
Интересно, чем будут удивлять Китай. Шильдиками?
Как-то это перекликается с этой новостью 🤔