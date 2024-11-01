Отечественные товары будут по-новому продвигать за границей

Правительство и экспортный центр подготовят программу «Сделано в России», чтобы привлечь внимание иностранных покупателей к несырьевому рынку РФ.

Владимир Путин поручил кабмину и Российскому экспортному центру (РЭЦ) до конца 2024 года создать и утвердить программу «Сделано в России». Она позволит продвигать товары отечественных производителей за рубежом.

Ключевыми партнерами будут Китай, страны ЕАЭС, а также Турция, Индия, Египет и Узбекистан. Об этом пишут «Известия».

«От российских поставщиков зарубежные партнеры ждут конкурентоспособных поставок рядового промышленного сырья, сложного отраслевого и инфраструктурного оборудования, IT-решений, медикаментов, подвижного состава транспорта и т.д. Эти российские товары будут рады видеть во многих странах, но для этого должна выстроиться новая промышленная база на отечественных технологических решениях», — сказали в РЭЦ.

Кроме этого, успехом пользуются российские продукты в области информационной безопасности, цифровизации взаимодействия государства и бизнеса. Однако больший процент экспорта из РФ все же приходится на первичное сырье, топливно-энергетический комплекс, цветные металлы. Сейчас власти хотят сместить фокус и активно продвигать несырьевые товары.

«Для продвижения товаров, здесь есть масса вариантов. Это могут быть субсидии со стороны Минпромторга, Минэкономразвития, это прежде всего общие экспортно-импортные страховые программы, это содействие со стороны Российского экспортного центра совместно с Минпромторгом и с Минэкономразвитием, это таможенная политика, которая стимулирует рост экспорта через регулирование пошлин либо через регулирование квот», — объяснил кандидат экономических наук Олег Абелев.

За восемь месяцев 2024 года российский экспорт составил 278 млрд долларов. Показатель почти не отличается от результатов 2023 года.