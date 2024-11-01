Как выстроить логистику в условиях санкций: смотрите видео!

Эксперты помогут разобраться с таможенным оформлением товаров, а также с изменениями в логистике импортных товаров, чтобы предприниматели могли больше зарабатывать на внешнеэкономической деятельности.

Схема работы ВЭД и логистические цепочки претерпели существенные изменения. При этом ситуация на рынке логистики продолжает меняться. В этом видео разберемся с основными тенденциями, рисками и вариантами логистических цепочек, а также с таможенным оформлением товаров. Смотрите видеозапись!

Спикеры вебинара:

Ирина Заседатель — эксперт-практик в сфере международной торговли, СЕО ООО «Камертон+» и группы компаний по международной деятельности, вице-Президент Ассоциации экспортеров и импортеров.

Евгений Никифоров — председатель комитета Ассоциации экспортеров и импортеров по международной логистике, генеральный директор ООО «ПОЛИТЭК», член совета ТПП РФ по внешнеэкономической деятельности.

Максим Гмыря — руководитель Страхового комитета Ассоциации экспортеров и импортеров, руководитель и совладелец страхового брокера, сооснователь и управляющий партнер экспертно-предпринимательского сообщества в г. Москва.