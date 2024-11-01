С 1 ноября начинают действовать требования к майнерам цифровой валюты и ее добыче

Кстати, федеральный закон от 25.10.2024 № 349-ФЗ передал контроль за реестром майнеров цифровой валюты от Минцифры к ФНС. Подробнее об этом в нашей новости.

Правительство РФ сможет устанавливать запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных регионах или на отдельных их территориях, а также порядок и случаи установления такого запрета.

Это не касается физлиц — граждан РФ, если потребляемая при майнинге энергия не превышает определенных лимитов.

Установлен перечень лиц, которые не вправе заниматься майнингом.

Запрещено совмещать майнинг с производством, куплей-продажей и передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением.

Про сам закон от 08.08.2024 № 221-ФЗ о легализации деятельности по добыче криптовалют мы сообщали здесь.