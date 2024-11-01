С 1 ноября начинают действовать требования к майнерам цифровой валюты и ее добыче

Кстати, федеральный закон от 25.10.2024 № 349-ФЗ передал контроль за реестром майнеров цифровой валюты от Минцифры к ФНС. Подробнее об этом в нашей новости.
Правительство РФ сможет устанавливать запрет на майнинг цифровой валюты в отдельных регионах или на отдельных их территориях, а также порядок и случаи установления такого запрета.
Это не касается физлиц — граждан РФ, если потребляемая при майнинге энергия не превышает определенных лимитов.
Установлен перечень лиц, которые не вправе заниматься майнингом.
Запрещено совмещать майнинг с производством, куплей-продажей и передачей электроэнергии, оперативно-диспетчерским управлением.
Про сам закон от 08.08.2024 № 221-ФЗ о легализации деятельности по добыче криптовалют мы сообщали здесь.
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