Роспатент: права на товарные знаки Wildberries перейдут ООО «РВБ»

ООО «РВБ» будут принадлежать права на 28 объектов интеллектуальной собственности. В них входят: товарные знаки, логотипы, информационные системы.

Роспатент зарегистрировал переход прав на объекты интеллектуальной собственности в Wildberries в пользу объединенной компании Wildberries и Russ — ООО «РВБ».

Речь идет о товарных знаках, логотипах маркетплейса и информационных системах, а также о смежных брендах, в том числе «Ягодки». Всего компания получила 28 объектов интеллектуальной собственности. Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

1 октября 2024 года основатель маркетплейса Татьяна Ким объявила о завершении реструктуризации объединенной компании Wildberries и Russ.