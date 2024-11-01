Росфинмониторинг ужесточит контроль за сделками с драгметаллами

Операции с драгоценными камнями, металлами и ювелирными изделиями будут проверять по 18 новым признакам.

Росфинмониторинг и Федеральная пробирная палата (ФПП) обновят признаки подозрительных операций с драгоценными камнями и металлами.

Сейчас сделки проверяют у тех, кто регулярно покупает ювелирные изделия в большом количестве. Также под вниманием находятся продавцы, которые занижают или завышают стоимость изделий. Об этом пишут «Известия».

В новом справочнике будут описаны 18 признаков подозрительных операций с драгоценностями, в частности:

систематическая покупка сразу нескольких ювелирных изделий ;

стоимость продукции отклоняется на 20% от рыночных цен;

изделия не стоят на учете в Пробирной палате;

продажа 10 и более украшений, например, в ломбард.

В финансовой разведке объяснили, что ювелирные изделия могут использовать как средство отмыть преступный доход. Однако добросовестным покупателям переживать не нужно, их покупки не попадут под подозрение.

Рынок нелегальных ювелирных изделий составляет порядка 50 млрд рублей в год. Недобросовестные продавцы проводят сделки без официальной регистрации и уклоняются от уплаты налогов. Зачастую украшения продают под видом кусков драгоценных металлов, чтобы не оформлять документы.