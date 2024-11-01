В Москве зарегистрировались больше 1,8 млн самозанятых

С начала 2024 года самозанятые в столице заработали 366 млрд рублей, выдали клиентам больше 114 млн чеков и заплатили в бюджет больше 10 млрд рублей.

В столице налог на профессиональный доход (НПД) платят 1,8 млн человек или 16% от всех зарегистрированных самозанятых в России. За девять месяцев 2024 года они заработали 366 млрд рублей и пополнили бюджет на 10,4 млрд.

Налоговый режим для самозанятых действует в Москве с 1 января 2019 года. За это время общий доход самозанятых превысил 1,3 трлн рублей. Об этом сказано на портале mos.ru.

Чаще всего плательщики НПД занимаются пассажирскими перевозками, строительством и репетиторством, сдают квартиры в аренду, оказывают услуги по рекламе и маркетингу.

С января по сентябрь московские самозанятые выдали клиентам 114,2 млн чеков, что на 72% больше, чем за тот же период 2023 года. Средняя стоимость услуг выросла на 5% и составила 3 252 рубля.