С 30 ноября — новый порядок установления выплат почетным донорам

Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», будет устанавливаться в проактивном режиме.

Для этого нужно дать согласие на Госуслугах — на использование указанных банковских реквизитов для получения мер поддержки.

Порядок осуществления такой выплаты установил приказ Минздрава от 06.05.2024 № 228н.

В итоге с 30 ноября 2024 года заявление на донорскую выплату подают только лица, которые ранее не давали согласия, а также награжденные до 30.11.2024 и получающие ее впервые.