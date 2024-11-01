Сбер предлагает клиентам вклад со ставкой 25% за участие в программе долгосрочных сбережений

С 1 ноября 2024 года Сбербанк запустил новый вклад с доходностью 25% годовых. Чтобы воспользоваться предложением, нужно внести такую же сумму на счет в «СберНПФ» и участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС).
Минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 тыс. рублей. Срок — на три месяца, год или полгода. Если клиент расторгнет договор ПДС или решил закрыть вклад раньше срока, то ставку понизят. Об этом пишет РБК.
Банк ВТБ анонсировал подобный вклад с привязкой к ПДС и максимальной ставкой 28%. Такой депозит можно открыть в банке в течение двух недель после заключения договора об участии в программе долгосрочных сбережений. Сумма вклада и взноса на ПДС должны быть одинаковыми, но больше 30 тыс. рублей.
ПДС позволяет копить средства на долгосрочные цели, а также получать софинансирование от государства. По общему правилу деньги должны храниться на счете не менее 15 лет.
Владимир Путин поручил в 2024 году привлечь как минимум 250 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений.
Комментарии1
Не понимаю какие надо мозги иметь чтобы вступить в ПДС на 15 лет? Если только за год акции например Газпрома скатились -27%, Роснефти - 22% , Мечела -63% и т.д. и т.п. https://bcs.ru/markets/#markets-table А с ростом налога на прибыль, НДФЛ , НДС и вообще раскручивающейся инфляцией на что люди надеются мне совсем непонятно