Сбер предлагает клиентам вклад со ставкой 25% за участие в программе долгосрочных сбережений

Клиенты смогут получить высокую доходность по депозиту, если одновременно с открытием вклада вложат средства в ПДС.

С 1 ноября 2024 года Сбербанк запустил новый вклад с доходностью 25% годовых. Чтобы воспользоваться предложением, нужно внести такую же сумму на счет в «СберНПФ» и участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Минимальная сумма для открытия вклада составляет 50 тыс. рублей. Срок — на три месяца, год или полгода. Если клиент расторгнет договор ПДС или решил закрыть вклад раньше срока, то ставку понизят. Об этом пишет РБК.

Банк ВТБ анонсировал подобный вклад с привязкой к ПДС и максимальной ставкой 28%. Такой депозит можно открыть в банке в течение двух недель после заключения договора об участии в программе долгосрочных сбережений. Сумма вклада и взноса на ПДС должны быть одинаковыми, но больше 30 тыс. рублей.

ПДС позволяет копить средства на долгосрочные цели, а также получать софинансирование от государства. По общему правилу деньги должны храниться на счете не менее 15 лет.

Владимир Путин поручил в 2024 году привлечь как минимум 250 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений.