Акции компании-работодателя, полученные сотрудниками бесплатно, облагаются страховыми взносами

Об этом сообщает Минфин в письме от 08.10.2024 № 03-15-06/97226.
В перечень необлагаемых взносами выплат, приведенный в статье 422 НК, бесплатные акции не входят.
Значит их надо облагать взносами. Если выплаты идут в натуральной форме в виде имущества, база для страховых взносов определяется как стоимость этого имущества.
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