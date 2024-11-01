Акции компании-работодателя, полученные сотрудниками бесплатно, облагаются страховыми взносами

Если компания с целью удержать на работе ключевых сотрудников безвозмездно передает им свои акции, то стоимость этих акций облагается страховыми взносами.

Об этом сообщает Минфин в письме от 08.10.2024 № 03-15-06/97226.

В перечень необлагаемых взносами выплат, приведенный в статье 422 НК, бесплатные акции не входят.

Значит их надо облагать взносами. Если выплаты идут в натуральной форме в виде имущества, база для страховых взносов определяется как стоимость этого имущества.