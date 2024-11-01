Депутат предложил направлять материнский капитал на обучение родителей

Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился в Минтруд с предложением разрешить использовать средства материнского капитала на получение образования родителей ребенка.

Выплаты предлагают направить на обучение в образовательных учреждениях, а также у индивидуальных предпринимателей, которые имеют право вести такую деятельность.

«Сегодня средства маткапитала можно направить только на образование ребенка, однако я получаю массовые обращения с просьбой распространить эту возможность и на родителей. Объяснение этому простое – инвестировать в себя, в свое развитие, значит инвестировать в благополучие семьи», — сказал Колунов.

Сейчас материнский капитал можно использовать на: