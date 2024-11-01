Импортеры включают в расходы ввозные таможенные пошлины

К числу таких прочих расходов, в частности, относятся уплаченные ввозные таможенные пошлины.
Таким образом, импортеры могут учесть таможенные пошлины при расчете налога на прибыль.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.06.2024 № 27-01-21/59762.
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