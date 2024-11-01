Импортеры включают в расходы ввозные таможенные пошлины

Налоги и сборы, таможенные пошлины и сборы, страховые взносы, начисленные по нормам НК РФ, относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией.

К числу таких прочих расходов, в частности, относятся уплаченные ввозные таможенные пошлины.

Таким образом, импортеры могут учесть таможенные пошлины при расчете налога на прибыль.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 27.06.2024 № 27-01-21/59762.