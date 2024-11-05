По ФСБУ 28/2023 кладовщик должен лично присутствовать при инвентаризации

Он должен находится в месте проверки фактического наличия активов инвентаризационной комиссией.
Об этом сообщает Минфин в письме от 12.07.2024 № 07-01-09/64978.
Свой вывод ведомство основывает на такой нормативке:
Методические указания по инвентаризации, утвержденные приказом Минфина от 13.06.1995 № 49;
с 01.04.2025 – ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».
При этом кладовщик не может входить в комиссию, когда пересчитывают товар на его складе. На это указывал Минфин в письме от 02.02.2024 № 07-01-09/8662.
То есть в комиссию он не входит, но присутствовать при этом мероприятии должен.
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