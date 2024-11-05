По ФСБУ 28/2023 кладовщик должен лично присутствовать при инвентаризации

Он должен находится в месте проверки фактического наличия активов инвентаризационной комиссией.

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.07.2024 № 07-01-09/64978.

Свой вывод ведомство основывает на такой нормативке:

При этом кладовщик не может входить в комиссию, когда пересчитывают товар на его складе. На это указывал Минфин в письме от 02.02.2024 № 07-01-09/8662.

То есть в комиссию он не входит, но присутствовать при этом мероприятии должен.