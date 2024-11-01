ФНС: будущая ликвидация бизнеса = отказ от дробления

Федеральная налоговая служба объяснила, как прекращается обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов при дроблении бизнеса в случае ликвидации, банкротства налогоплательщика.

Из части 12 ст. 6 закона № 176-ФЗ следует, обязанность по уплате налогов, пеней и штрафов за налоговые периоды 2022-2024 годов прекращается также в случаях, если в ЕГРЮЛ внесена запись о том, что:

организация в процессе ликвидации,;

принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;

должник признан банкротом и открыто конкурсное производство.

Данная норма приравнивает к отказу от дробления бизнеса предстоящее прекращение существования организации. Это обуславливает более раннее прекращение обязанности по налогам, пеням и штрафам, установленной в решении налогового органа за налоговые периоды 2022-2024 годов. То есть момент ее прекращения предшествует дате внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации или исключении из реестра.

В случае последующего выхода из процедуры ликвидации либо банкротства и продолжением деятельности налоговая обязанность по уплате, отраженная в решении по проверке за налоговые периоды 2022-2024 годов в связи с дроблением бизнеса, восстанавливается.

Это следует из п. 20 Рекомендаций ФНС по применению налоговой амнистии дробления бизнеса (письмо от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).