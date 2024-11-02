Доход по УСН в 2025 году будет влиять на применение НДС в 2026 году

Если доход за предыдущий год не превысит 60 млн рублей, то ИП освобождается от НДС независимо от того, платил он его в предыдущем году или нет.
Пример
Доход ИП в 2024 году – 70 млн рублей. В 2025 году он становится плательщиком НДС.
В течение 2025 года он заработал 50 млн рублей. Значит в 2026 году он не будет плательщиком НДС, несмотря на то, что был им в 2025 году.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 02.09.2024 № 03-07-11/82892.
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