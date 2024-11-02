❗❗❗ При торговле через маркетплейс доход на УСН учитывают датой поступления денег на счет

Датой получения дохода у бизнеса на УСН признается день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества, а также погашения задолженности налогоплательщику иным способом.
Учитывая особенности реализации товаров по договорам через маркетплейс, дата получения дохода при УСН – это дата возникновения права распоряжаться полученными доходами.
Об этом сообщает Минфин в письме от 04.09.2024 № 03-11-11/84125.
Таким образом, у селлеров доход при УСН возникает в момент поступления денег на счет от маркетплейса.
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