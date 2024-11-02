Через 10 лет после ввода в эксплуатацию можно не восстанавливать НДС по ОС при переходе с ОСНО на УСН

Особенности восстановления НДС по недвижимости прописаны в статье 171.1 НК.
Там сказано, что не нужно восстанавливать НДС по таким недвижимым ОС:
которые уже полностью самортизированы;
с момента ввода которых в эксплуатацию прошло не менее 15 лет.
Вместе с тем в этой же статье сказано, что восстановленный НДС надо отражать в декларации каждого календарного года из 10 лет начиная с года, в котором был ввод в эксплуатацию.
Таким образом, если на дату перехода с ОСНО на УСН у компании есть объект недвижимости и с года, в котором по нему начисляется амортизация, прошло более 10 лет, то нет обязанности восстанавливать НДС.
Такой вывод делает Минфин в письме от 05.09.2024 № 03-07-11/84366.
В этом письме Минфин не описал процедуру восстановления НДС, если недвижимость использовалась менее 10 лет.
ФНС считает, что отражение восстановленного НДС в течение 10 лет работает только для бизнеса на ОСНО — когда ОС стали использоваться в безНДСной деятельности. На будущих упрощенцев эта мера не распространяется, и им нужно восстанавливать НДС единовременно в 4-м квартале (до перехода на УСН).
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