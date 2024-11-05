⏳ Не забудьте сегодня сдать уведомление на НДФЛ и уплатить налог

Сегодня – крайний срок сдачи уведомления по ЕНП и срок уплаты НДФЛ, указанного в этом уведомлении.

В общем случае уведомление сдают до 3-го числа, а платят налог – до 5-го числа. Но 3 ноября – это был выходной день, поэтому срок сдачи переносится на 5 число и совпадает со сроком уплаты.

В это ЕНП-уведомление надо включить НДФЛ за период с 23.10.2024 по 31.10.2024. Код периода – 34/11.

Обратите внимание на код ОКТМО. Если ошибиться в нем, обязательно надо переслать уведомление, даже если ошибка обнаружится после сдачи 6-НДФЛ.