Минсельхоз снизит цены на сливочное масло

Чтобы снизить цены на сливочное масло, власти установят режим беспошлинного таможенного ввоза из дружественных стран.

С января по ноябрь 2024 года стоимость сливочного масла взлетела почти на 24%. В Минсельхозе будут принимать меры, чтобы нарастить поставки из-за рубежа. В частности, масло будут привозить из Индии и Ирана без уплаты таможенных пошлин.

Обнуление ввозных пошлин на сливочное масло и квоты увеличат предложение на рынке и позволят стабилизировать цены на продукт. За полгода планируют импортировать около 20 тыс. тонн масла. Об этом пишут «Известия».

«Уже сейчас мы отмечаем снижение цен в оптовом сегменте, что в среднесрочной перспективе должно сказаться и на ценах в рознице», — сказали в Минсельхозе.

Импорт масла из Белоруссии вырос на 15-20% с января по июль. При этом отечественные производители выпустили 221,1 тыс. тонн продукции, что на 1,6% больше, чем в 2023 году.

«Сырье еще в августе показало рост до 20%. Логистика подорожала на 30-35%. На цены также влияют повышение ключевой ставки (удорожание кредитов), общая инфляция, рост затрат на покупку и обслуживание оборудования», — объяснил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Таможенные пошлины уже не применяют для продукции из Белоруссии и Киргизии, ставка для Индии установлена в размере 15%, а для Ирана — 11,25%.

Ранее мы сообщали, что Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло.