Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Патрушев провел совещание по стабилизации цен на молочную продукцию с участием производителей и переработчиков молочной продукции, представителей крупных торговых сетей и заинтересованных ведомств.

Отмечено, что для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран.

«Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Молочная отрасль – это социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, Правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки», – подчеркнул Патрушев.

Это в том числе льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг, меры в рамках объединенной субсидии.

Патрушев считает, что кабмин делает максимум возможного, чтобы не допускать замедления производства сырья и продуктов переработки.

Он также отметил, что масло подлежит обязательной маркировке. Так обеспечивается его полная прослеживаемость – вплоть до момента покупки. Это дает возможность следить за всей цепочкой ценообразования.

По итогам совещания заинтересованным ведомствам дан ряд поручений по стабилизации цен на сливочное масло в России.