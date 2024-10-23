Правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло

Отмечено, что для стабилизации цен был активизирован импорт из ряда стран.
«Однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции. Молочная отрасль – это социально значимое направление агропромышленного комплекса. Понимая это, Правительство не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки», – подчеркнул Патрушев.
Это в том числе льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг, меры в рамках объединенной субсидии.
Патрушев считает, что кабмин делает максимум возможного, чтобы не допускать замедления производства сырья и продуктов переработки.
Он также отметил, что масло подлежит обязательной маркировке. Так обеспечивается его полная прослеживаемость – вплоть до момента покупки. Это дает возможность следить за всей цепочкой ценообразования.
По итогам совещания заинтересованным ведомствам дан ряд поручений по стабилизации цен на сливочное масло в России.
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