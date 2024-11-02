Кабмин снизит налог на добычу драгметаллов до 6%

Чтобы избежать судебных споров о налоговой базе в отношении драгоценных металлов, будет установлена одна налоговая ставка — 6%.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому налог на добычу драгоценных металлов снизится до 6%.

Поправка позволит избежать споров между налоговиками и производителями драгметаллов насчет определения налоговой базы. Зачастую в суд приходят предприниматели, которые не могут применять ставки в 6% и 6,5%, а также значения рентного коэффициента в 1 или 3,5.

«Неоднозначное толкование положений п. 5 ст. 340 НК приводит к судебным спорам между налогоплательщиками и налоговыми органами по вопросу использования понижающих коэффициентов к мировым ценам драгоценных металлов при определении стоимости единицы химически чистого металла в целях исчисления НДПИ», — сказано в пояснительной записке.

Чтобы это исправить, будет установлена ставка 6%. Ее смогут применять в отношении всех концентратов и других полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов.

Если проект примут, он вступит в силу через шесть месяцев со дня публикации, но не раньше очередного налогового периода по НДПИ.