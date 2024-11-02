💬 Посты в социальных сетях станут поводом для проверок

Публикации в социальных сетях и мессенджерах, в которых говорится о нарушении закона, будут поводом для прокурорских проверок.

Генпрокуратура подготовила проект приказа, по которому информация из публикаций в социальных сетях, мессенджерах и из других интернет-ресурсов может стать поводом для проведения прокурорских проверок.

Это касается сообщений о нарушении законов, несоблюдении прав и свобод человека, которые получили общественный резонанс.

«Такая информация может содержаться в обращениях граждан, организаций и должностных лиц, сообщениях средств массовой информации, публикациях на интернет-ресурсах, в социальных сетях, мессенджерах и иных доступных источниках, материалах уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел, актах ревизии, проверок, проведенных органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля, других документах и материалах, содержащих конкретные сведения о возможных нарушениях закона», — сказано в проекте документа.

В предыдущей версии приказа не было пункта о том, что сообщения в мессенджерах и социальных сетях могут быть поводом для проверок.